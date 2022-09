Am Sonnabendvormittag sah man fast nur Regenschirme durch die Straßen von Wilster ziehen. Foto: Ines Güstrau up-down up-down Stöbern und feilschen Flohmarkt in Wilster: Trotz Regen gute Umsätze Von Ines Güstrau | 24.09.2022, 16:10 Uhr

Obwohl der Himmel von morgens an große Wassermengen gen Erde schickte, konnten sich die Standbetreiber in der Innenstadt am Sonnabend nicht beschweren. Einige bauten jedoch frühzeitig ab.