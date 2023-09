Nach dem Brand am Kohlmarkt Feuerwehr muss nachmittags in Wilster erneut ausrücken Von Sönke Rother | 29.09.2023, 13:50 Uhr Für die Einsätze am Kohlmarkt wurde die enge Straße gesperrt. Foto: Feuerwehr Wilster up-down up-down

Ein unentdecktes Glutnest in der Wohnung am Kohlmarkt in Wilster hatte sich erneut entzündet. Die Feuerwehr rückte erneut aus und konnte den Brand schnell löschen.