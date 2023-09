Der Fahrer eines Pedelecs wollte Dienstag (5. September) um 12.35 Uhr in Landrecht die Straße Am Steindamm überqueren. Dabei bemerkte der 75-Jährige nicht, dass ein aus Wilster kommender Wagen nahte, der in Richtung Honigfleth unterwegs war. Das Auto erfasste den Radler, der stürzte und sich dabei leicht verletzte. Die Besatzung eines Rettungswagens und ein Notarzt versorgten den Senior vor Ort. Er musste nicht ins Krankenhaus.

An dem Fahrzeug des 81-jährigen Autofahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das E-Bike wies laut Polizeibericht nur minimale Beschädigungen auf.