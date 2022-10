Der Dortmunder Kantor Manfred Grob spielt an der Orgel der St.-Bartholomäus-Kirche. Foto: Ev. Stadtkirche St. Marien Dortmund up-down up-down Konzertreihe „Orgel.Punkt 2022“ Manfred Grob spielt in Wilster die „Fantasia on British sea songs“ Von Ilke Rosenburg | 06.10.2022, 16:42 Uhr

Das berühmteste Werk aus der Londoner „Last night of the proms“ steht am 9. Oktober im Mittelpunkt des Konzerts in der St.-Bartholomäus-Kirche.