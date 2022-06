Freuen sich auf Pfingstmontag (v.l.): Silas Kock, Anna Martens, Wolfgang Möller, Christina Sachse, Rüdiger Pallapies, Helmut Sievers und Sönke Tiedemann vor der Rumflether Mühle. FOTO: Sabine Kolz MÜHLENTAG IN DER WILSTERMARSCH Bockmühle in Honigfleth und Rumflether Mühle stehen im Mittelpunkt Von Sabine Kolz | 01.06.2022, 14:15 Uhr

An den beiden historischen Mühlen in der Wilstermarsch ist am Mühlentag viel los. Besichtigungen sind möglich, und es gibt auch Vorführungen der Modellbau-Schipper aus Beidenfleth und die Alttraktoren-Freunde machen Programm.