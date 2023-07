Handliche Broschüren liegen aus: Auf dem Cover die Bockmühle Honigfleth als Wiedererkennungsmerkmal der Aktion „Die Wilstermarsch erfahren“. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down Aktionstag am 10. September Die Wilstermarsch erfahren: Programm steht, Broschüren liegen aus, Anmeldungen starten Von Ilke Rosenburg | 22.07.2023, 10:14 Uhr

Fünf Gemeinden, diesmal in der südlichen Wilstermarsch, bieten vielfältige Stationen, an denen das Leben in der Wilstermarsch einst und heute den Besuchern vermittelt wird. Außerdem finden wieder geführte Radwanderungen statt.