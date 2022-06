FOTO: Ilke Rosenburg Studenten-Projekt „Brokdorf bleibt“ – jetzt auch als spannende Publikation Von Ilke Rosenburg | 14.06.2022, 18:04 Uhr

Hamburger Studenten hatten sich in unterschiedlichsten Projekten mit der Kernkraftwerksgeschichte und der Bedeutung der Brokdorfer Anlage für die Menschen vor Ort befasst. In vielfältiger Weise spiegelt dies ein Buch wider, das nun in der Bücherei ausgeliehen werden kann.