Der Mann erlitt möglicherweise eine Rauchgasvergiftung. FOTO: Imago Images up-down up-down Hektik auf dem Stadtfest Angebranntes Essen: Polizei rettet Mann aus verrauchter Wohnung in Wilster Von sh:z | 17.07.2022, 17:11 Uhr

Auch die Feuerwehr wurde am Sonnabend gegen 21.25 Uhr in die Doosstraße in Wilster gerufen. Nachbarn hatten den Rauchmelder piepen hören.