Der historische Bürgermeistergarten gehört zu den Besonderheiten in der Wilstermarsch. FOTO: Jürgen Ruge Die Wilstermarsch erfahren Mit Aktionstag regionale Identität entdecken Von Ilke Rosenburg | 10.06.2022, 06:35 Uhr

In Wilster und der Wilstermarsch gibt es am 11. September vieles zu erleben. Dazu wird in historische Gebäude, an landschaftlich reizvolle Plätze und auf Bauernhöfe eingeladen.