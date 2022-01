Stadtwerke Wilster : Wegen angespannter Gas- und Stromlage: Sondertarif für Neukunden

Wem von Billiganbietern die Verträge gekündigt wurden, muss beim Grundversorger tiefer in die Tasche greifen.

17. Januar 2022, 16:36 Uhr

Die Situation auf dem Strom- und Erdgasmarkt stellt auch die Stadtwerke Wilster vor Herausforderungen, wegen des gesteigerten Bedarfs musste teuer zugekauft werden. Der stärkeren Finanzbelastung steuern die Wilsteraner nun mit Sondertarifen für Neukunden entgegen.

Vertragskündigungen, beziehungsweise Insolvenzen von Billiganbieter auf dem Gas- und Stromsektor haben dazu geführt, dass die Stadtwerke als Grundversorger plötzlich zahlreiche Kunden übernehmen musste. „Wir mussten rund 170 Kunden auf einen Schlag zurücknehmen“, berichtete Werkleiter René Quurk vor den Mitgliedern des Werkausschusses. Das hatte zur Folge, dass entsprechend Strom und Gas teuer zugekauft werden mussten.

Für „Altkunden“ vorerst keine Preiserhöhungen

Genauso wie die Stadtwerke Itzehoe wollen die Stadtwerke Wilster ihren bisherigen Kunden keine Preiserhöhungen zumuten, da für sie Verträge zu fest vereinbarten Konditionen abgeschlossen wurden, die zum Teil bis ins Jahr 2024 laufen. Vielmehr wird es nun einen neuen Grundversorgungstarif für Neukunden geben.

Das wurde im Werkausschuss unter Vorsitz von Holger Stamm (SPD) diskutiert, teils unter Ausschluss der Öffentlichkeit, als es um die Nennung der Billigstromanbieter ging. Einig war man sich schließlich, dem Vorschlag der Stadtwerkeleitung zu folgen und für Neukunden den Grundversorgungstarif einzuführen, der für Gas und Strom höhere Preise vorsieht. Schon ab Donnerstag, 20. Januar, treten diese Grundversorgungstarife in Kraft.

„Situation ist ein Dilemma“

Für die Grundversorger generell sei die Situation ein Dilemma, so Quurk. Denn die Nachkäufe seien für manche Stadtwerke nicht so einfach zu stemmen. Die Wilsteraner seien noch in einer guten Position, doch wenn die Politik keine Lösungen biete, könne langfristig das Preisniveau nicht gehalten werden. Durch die Situation in der Ukraine und die Diskussion um Nordstream würden die Gas-Anbieter nervös reagieren. Preissteigerungen seien enorm.

Einigkeit über Sondertarif

Die Stadtwerke Wilster kauften bislang nicht im Verbund mit anderen Versorgern ein. Die Entscheidungen, die Werkleitung und Werkausschuss gemeinsam gefasst hätten, den Weg der konservativen Beschaffung zu gehen, hätten sich als richtig erwiesen. Um der drohenden finanziellen Belastung nun vorzubeugen, waren sich Ausschussmitglieder und Stadtwerkeleitung auch einig, einen Sondertarif zu schaffen sowie nur Neukunden aus der Region, nicht von außerhalb des Versorgungsgebietes aufzunehmen.

Preiserhöhungen

Und so sieht der Grundversorgungstarif für Neukunden vor, dass diese für die Stromversorgung zum aktuellen Tarif netto rund 30 Cent mehr pro Kilowattstunden beim Arbeitspreis zahlen. Der Grundpreis liegt um netto 55,84 Euro pro Jahr höher. Bei der Erdgasversorgung müssen die Neukunden ebenfalls tiefer in die Tasche greifen: zum aktuellen Grundversorgungstarif erhöht sich der Arbeitspreis um fast 14,7 Cent pro Kilowattstunden. Der Grundpreis bleibt hier unverändert.