Am 16. und 17. Juni 2023 fand in der Messe Freiburg das diesjährige Deutschlandfinale der World Robot Olympiad statt. 122 Teams aus vielen Teilen Deutschlands traten an, um sich für das diesjährige WRO-Weltfinale im November in Panama zu qualifizieren.

Foto: Verein Technik begeistert up-down up-down