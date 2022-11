Pastor Andreas Petersen aus Haselau sowie seine Kollegen aus Marsch und Geest und auch einige Gemeindemitglieder haben auch in diesem Jahr wieder für digitale Überraschungen in der Adventszeit gesorgt. Foto: Kirsten Heer up-down up-down Jeden Tag ein Video Zweiter „Digitaler Adventskalender“ für Marsch und Geest Von Kirsten Heer | 25.11.2022, 15:00 Uhr

Die Idee des digitalen Adventskalenders kam so gut an, dass es eine zweite Auflage gibt: Um die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen, stellen die Kirchengemeinden in Marsch und Geest jeden Tag ein neues Video ins Netz. Los geht es bereits am 1. Advent.