Wedel Motorroller gestohlen: Diebe schlugen zwei Mal zu Von Inge Jacobshagen | 08.09.2022, 18:03 Uhr

Am Mittwoch wurden zwei Motorroller in Wedel gestohlen. Die Fahrzeuge waren beide auf Parkplätzen in der Innenstadt abgestellt.