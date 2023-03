Die Freiwillige Feuerwehr Wedel rückte in der Nacht zu Freitag, 31. März, zweimal nach Feueralarmierungen aus. In einem Fall war es blinder Alarm. Symbolfoto: Freiwillige Feuerwehr Stadt Wedel up-down up-down Hans-Böckler-Platz Brennende Papiercontainer in Wedel: Feuerwehr muss zweimal ausrücken Von Oliver Gabriel | 31.03.2023, 15:00 Uhr

Jeweils kurz vor Mitternacht standen am Hans-Böckler-Platz in Wedel in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Container in Brand. Eine weitere Feuermeldung war blinder Alarm.