Die Seminarstraße in Uetersen ist ein stark frequentierter Schulweg. Die Straße wird daher auch von vielen Radfahrern genutzt. Foto: Klaus Plath up-down up-down Vorfahrt für Radfahrer Zwei Fahrradstraßen für Uetersen geplant: Das ist jetzt wichtig Von Klaus Plath | 08.11.2022, 19:00 Uhr

In Uetersen wird über die Einrichtung von zwei Fahrradstraßen diskutiert. Es wären die ersten in der Rosenstadt. Was geplant ist.