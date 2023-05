In Tornesch wurde versucht, am späten Abend des 17. Mai in zwei Wohnhäuser einzubrechen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Symbolfoto: Imago/Maximilian Koch up-down up-down Kurz vor Himmelfahrt Zwei Einbruchs-Versuche in Tornesch – Polizei ermittelt Von Sylvia Kaufmann | 19.05.2023, 16:02 Uhr

Zu zwei Einbruchsversuchen in Wohnhäuser ist es am Abend des 17. Mai in Tornesch gekommen. Eine Fahndung blieb in der Nacht erfolglos.