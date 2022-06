Ab Montag, 4. Juli, rollen im Eggernkamp in Wedel die Bagger für Sanierungsarbeiten an. FOTO: Daniel Bockwoldt up-down up-down Instandsetzung Eggernkamp Holmer Sandberge: Zufahrt von Wedel aus eine Woche dicht Von Inge Jacobshagen | 30.06.2022, 17:58 Uhr

Löcher in der Oberfläche und kaputte Bankette: Wegen Reparaturarbeiten ist der Eggernkamp in Wedel ab 4. Juli für Autos gesperrt. Auch der Parkplatz an den Holmer Sandbergen ist dann nicht mehr zu benutzen.