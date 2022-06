Die Mitglieder des MAC Uetersen freuen sich auf Pfingsten, wenn ihre Modellautos wieder durch die Luft fliegen – auf dem Weg zu einer sicheren Landung nach einem bis zu 15 Meter weiten Sprung. FOTO: Klaus Plath Modellautorennen in Uetersen Pfingsten auf dem Rosenring: MAC bittet zum Offroad Cup Von Klaus Plath | 31.05.2022, 14:16 Uhr

Benzingeruch in der Luft, wenn zu Pfingsten der Offroad Nord Cup auf dem Uetersener Rosenring an der Großen Twiete gestartet wird. Der MAC bittet an die Rennstrecke und freut sich dabei auf Zaungäste.