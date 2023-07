Die aufgebrachte Nachbarschaft vor dem Uetersener Rathaus. Um ihre Forderung deutlich zu machen, haben alle eine Petition unterzeichnet. Foto: Klaus Plath up-down up-down Welpen quieken und jaulen Zoff wegen Hundezucht in Uetersen – Nachbarn reichen Petition bei der Stadt ein Von Klaus Plath | 29.07.2023, 06:00 Uhr

Eine ganze Nachbarschaft ist in Brass in Uetersen. Und das haben die Anwohner jetzt in Form einer gemeinsam unterschriebenen Petition deutlich gemacht. Adressat ist Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei (SPD). Das Ordnungsamt soll das ständige Hundegebell stoppen.