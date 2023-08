Kreis genehmigt Provisorium Zebrastreifen ist nicht von Dauer: Der Ärger in Heidgraben geht weiter Von Klaus Plath | 05.08.2023, 16:00 Uhr Dieser Zebrastreifen wurde provisorisch errichtet. Das ärgert Heidgrabens Mandatsträger. Foto: Klaus Plath up-down up-down

An der Uetersener Straße in Heidgraben gibt es jetzt einen Zebrastreifen. Ganz in Gelb ist er ausgeführt worden. Doch er soll wieder weg. Dass er nicht von Dauer sein wird, ärgert nicht nur die Gemeindevertreter.