Nach Abriss der Stadtsparkassenfiliale an der Doppeleiche ist „DeinCoronaTest“ wenige Hundert Meter weiter rauf in der Bahnhofstraße 61 untergekommen. FOTO: Inge Jacobshagen up-down up-down Corona-Schnelltest Nur noch zwei Testzentren in Wedel Von Inge Jacobshagen | 25.07.2022, 06:00 Uhr

Aus fünf mach zwei: Wer in Wedel einen zertifizierten Corona-Schnelltest braucht, hat nicht mehr viel Auswahl. Nur noch zwei Testzentren bieten in der Rolandstadt ihre Dienste an.