Anna (15, links) zeigte sich vom AOK-Angebot angetan, weil sich Azbuis dort die Arbeitszeit selbst einteilen dürfen. Helin (17) hat sich bereits Finanzamt Elmshorn beworben. Foto: Michaela Eschke up-down up-down Berufsmesse YES in Uetersen Ob zielstrebig oder unentschlossen: So denken junge Menschen über ihre berufliche Zukunft Von Michaela Eschke | 24.02.2023, 18:00 Uhr

Die vielen Aussteller auf der Berufsmesse YES in Uetersen freuten sich am Freitag über zusätzliche potenzielle Bewerber. Denn neben Uetersener, Tornescher und Moorreger Schülern gab es auch reges Interesse aus Elmshorn.