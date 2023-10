„Goldener Herbst“ Urlaub auf Sylt und buntes Laub: Das wünschen sich Uetersener für den Oktober Von Klaus Plath | 07.10.2023, 08:00 Uhr Sigrid Claußen zieht es auch im Herbst auf die Insel. Dabei soll es Sylt sein. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Urlaub auf Sylt, Gamspfeffer in der Schweiz oder Wärme am Gardasee. Der Oktober lässt viele Freiheiten, um ihn ganz persönlich zu genießen. shz.de fragte Uetersener, was sie im „Goldenen Herbst“ so planen und ob es für sie ein besonderes Herbstgericht gibt.