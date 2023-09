Workshop: So wird der Garten im Herbst zum Paradies für Pflanzen und Tiere

Naturnahe Pflege und Überwinterung für den Garten im Herbst ist das Thema eines Workshops im Schmetterlingsgarten des Nabu-Naturzentrums in Haseldorf, Hafenstraße, am Sonntag, 1. Oktober. Ab 15 Uhr zeigt die Biologin und Buchautorin Brigitte Kleinod, wie das viele Material, das im Herbst im Garten anfällt, zum Nutzen von Pflanzen und Tieren verwendet werden kann. „Statt in die Braune Tonne gehören Strauch- und Wiesenschnitt sowie Laub zurück in den Garten“, sagt Kleinod, die von der Benjes-Hecke über das Igelquartier vielfältige Verwendungsmöglichkeiten zeigen möchte. Für Kinder wird ein Bastelprogramm mit Naturmaterial im Haus angeboten. Außerdem kann die Ausstellung angeschaut werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. og

Vollsperrung der südlichen Hafenstraße wird für drei Tage ausgeweitet

Die Vollsperrung der südlichen Hafenstraße in Wedel wird von Donnerstag bis Sonnabend, 28. bis 30. September, Richtung Norden ausgeweitet und betrifft dann auch die Zufahrt zum Liethfeld. Dies teilten die Stadtwerke mit, die in diesem Bereich Fernwärmeleitungen verlegen lassen und Stromleitungen sanieren. Grund für die Vollsperrung sind Asphaltierungsarbeiten als abschließende Maßnahme des Bauvorhabens.

Innerhalb der Sperrzeit wird für etwa 48 Stunden eine Überfahrt der dann neu asphaltierten Flächen nicht möglich sein, heißt es seitens des Versorgers. Die Zufahrt der Grundstücke der nicht zu sanierenden Straßenseite werde nur eingeschränkt möglich sein. Der östliche Geh- und Radweg sollen weiter nutzbar bleiben. Die Nutzbarkeit für Rettungsfahrzeuge sei ebenfalls durchgehend gewährleistet, teilten die Stadtwerke mit. Die Maßnahme setzt günstige Wetterbedingungen voraus. Sollte die Witterung nicht mitspielen, müssten die Asphaltierungsarbeiten verschoben werden. og

Maria Marshall (links) und Salome Jijeishvili wollen ihr Publikum beim Konzert in der Kursana Residenz Wedel mit romantischen Melodien verzaubern. Foto: Kursana Residenz

Freikarten für musikalische Matinee in der Kursana Residenz

Eine musikalische Matinee steht für Sonntag, 15. Oktober, auf dem Programm der Kursana Residenz Wedel, Gorch-Fock-Straße 4. Ab 10.30 Uhr musiziert mit Maria Marshall aus Südtirol und Salome Jijeishvili aus Georgien ein spannendes Duo mit Oboe und Klavier. „Eine große Leidenschaft zur klassischen Kammermusik und zu experimentellen Improvisationen, die aus dem Moment entstehen, verbindet die Künstlerinnen, die beide in Hamburg leben“, heißt es in der Ankündigung der Kursana. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Francis Poulenc und Franz Schubert. Die Musikerinnen führen in Form eines Gesprächskonzerts selbst durch den Vormittag und geben kurze, spannende Informationen zu den Werken.

Aus dem Kartenbudget stellt die Kursana Residenz zehn kostenfreie Tickets für Besucher zur Verfügung. Diese Karten können bis zum 8. Oktober unter der Telefonnummer (04103) 1200 an der Rezeption der Senioreneinrichtung reserviert werden. og