Die Vernissage in der Kleinen Tenne zeigt Bilder der Malerin Daniela Friederike Lüers, verbunden mit einer Osterausstellung. Foto: Kirsten Heer für Kleine Tenne up-down up-down „Licht“ Winterpause endet: Neue Ausstellung in der Kleinen Tenne in Haseldorf Von Inge Jacobshagen | 10.03.2023, 10:00 Uhr

Zum Start in die Saison zeigt die Künstlerin Daniela Friederike Lüers aus Mecklenburg-Vorpommern ihre Bilder in Haseldorf. Vernissage ist am 12. März.