Leserbriefe Windpark-Uetersen-Repowering: Die Höhe erschreckt angesichts des Feuers in einem Getreidesilo Von Klaus Plath | 13.09.2023, 07:00 Uhr Eine Windkraftanlage im Windpark Uetersen. Bald schon soll sie abgerissen und ersetzt werden. Durch eine 180 Meter hohe Anlage. Foto: Barge

An dieser Stelle haben shz.de-Leser das Wort. Dieses Mal geht es um die vier 180 Meter hohen Windkraftanlagen, die in Uetersen gebaut werden sollen und, im Zusammenhang, um den brennenden Getreidesilo in Wesselburen.