Mit großen Lautsprechern am Landungssteg werden die Schiffe auch akustisch begrüßt. FOTO: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Willkomm Höft in Wedel Seit 70 Jahren weltbekanntes Wahrzeichen der Schifffahrt Von Hans-Joachim Kölln | 24.06.2022, 08:00 Uhr

Seit Juni 1952 ertönt in Wedel der Ruf über die Elbe: „Willkommen in Hamburg“. Eckart Bolte ist dienstältester der fünf Begrüßungskapitäne auf der „Brücke“ im Schulauer Fährhaus. Im Gespräch mit shz.de verrät er, was das „schönste Hobby der Welt“ für ihn ausmacht.