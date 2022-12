So sieht es zurzeit am Stichhafen aus. Der dortige Containerstandort ist total verdreckt. Foto: Klaus Plath up-down up-down Müllplatz mitten in Uetersen Containerstandort Stichhafen verdreckt – jetzt kommen die Tatortreiniger Von Klaus Plath | 06.12.2022, 18:30 Uhr

Verdreckte Containerstandorte gibt es immer wieder einmal. Doch der augenblickliche Zustand des Sammelplatzes für Glas und Papier am Stichhafen in Uetersen stinkt zum Himmel. Am Mittwoch rückt die GAB an.