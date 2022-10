Die Uetersener Fußgängerzone: Schnuckelig mäandert sie zwischen Marktplatz und der Straße An der Klosterkoppel von West nach Ost. Doch was aus der Vogelperspektive so heimelig ausschaut, bleibt am Boden so manche Antwort schuldig. Ein Facelift der City ist überfällig.

Archivfoto: Reimer Wulf