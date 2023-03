Schneehaube statt Blütenpracht: Schnee sorgte für einen Dämpfer für die Frühlingsboten auf dem Krokus-Blühstreifen am Montag, 6. März, am Breiten Weg in Wedel. Foto: Oliver Gabriel up-down up-down Wochenstart mit Schnee Wedel – wo Frühling gegen den Winter kämpft Von Oliver Gabriel | 06.03.2023, 17:41 Uhr

Dämpfer für die Krokusse, die am Breiten Weg in Wedel zu Hunderten in den Startlöchern stehen: Statt Blütenpracht gab‘s zwei Wochen vor Frühlingsanfang in der Nacht zu Montag, 6. März, nochmal ordentlich Schnee auf die bunte Mütze.