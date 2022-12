Der Weihnachtsmann konnte die Kinder des Dorfs zuletzt 2019 beschenken. Dann kam Corona und mit diesem fiesen Virus war an einen Weihnachtsmarkt in Heidgraben nicht mehr zu denken. Jetzt soll alles wieder anders werden. Foto: Manfred Langer up-down up-down Direkt am Markttreff Weihnachtsmarkt in Heidgraben mit Glühwein und Kinderkarussell Von Klaus Plath | 13.12.2022, 15:00 Uhr

Am vierten Advent ist Weihnachtsmarkt in Heidgraben. Für Groß und Klein wird eine Menge angeboten auf dem Parkplatz am Markttreff.