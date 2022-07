Wie sah es früher in Wedel aus? Was hat sich verändert? Die Tageblatt-Sommerserie stellt Gegenwart und Vergangenheit gegenüber. FOTO: Collage: Christian Uthoff up-down up-down „Wedel – damals und heute“ Wedels Straßen im Wandel der Zeit Von Inge Jacobshagen | 09.07.2022, 14:30 Uhr

In unserer Sommerserie wagen wir den Vergleich: Auf alten Fotos abgebildete Straßenzüge Wedels haben wir aus der gleichen Perspektive heute noch einmal abfotografiert. Im ersten Teil: Blick in die Rolandstraße und das alte Geschäftshaus in der Elbstraße.