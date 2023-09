Bürgersprechstunde mit Stadtpräsident Julian Fresch

Wedels Stadtpräsident Julian Fresch (CDU) bietet am Donnerstag, 28. September, wieder eine Sprechstunde für Bürger an. Von 17 bis 18 Uhr können Interessierte im Raum Caudry des Wedeler Rathauses Anregungen, Fragen, Lob und Kritik loswerden.

„Eine vorherige Anmeldung mit kurzer Nennung des Themas unter der E-Mail-Adresse j.fresch@stadt.wedel.de erleichtert dem Stadtpräsidenten die Vorbereitung“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die Sprechstunde kann jedoch auch ohne Termin und gegebenenfalls mit etwas Wartezeit wahrgenommen werden.

Außerhalb seiner Sprechstunden ist Fresch über das Telefon des Bürgermeister-Vorzimmers unter den Nummern (04103) 707203 und 707219, am besten aber unter der genannten E-Mail-Adresse erreichbar. og

Schadstoffmobil kommt am 30. September nach Wedel

Das Schadstoffmobil des Kreises Pinneberg macht am Sonnabend, 30. September, Station in Wedel. In der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr können auf dem Festplatz Schulauer Straße (Parkplatz der Badebucht) Sonderabfälle wie alte Farben, Lacke, ausgediente Batterien und diverse Reste an Haushalts- oder auch Gartenchemikalien abgegeben werden. Die Annahme der Schadstoffe ist kostenfrei.

Neben den Schadstoffen werden vor Ort auch kleine, kaputte elektrische Geräte bis zu einer Größenordnung von Toaster, Eierkocher und Kaffeemaschine – etwa 30 mal 30 Zentimeter – entgegengenommen, denn diese Gegenstände dürfen nicht über den Restabfall entsorgt werden. Auch Antennen, Kabel, Stecker, Adapter und Telefondosen sind Elektroschrott. Die Entsorgung ist ebenfalls kostenfrei. og

„Gemeinsam statt einsam“: Seniorenbüro lädt ein zum Frühstückstreffen

„Gemeinsam statt einsam“, so lautet das Motto einer Reihe von Frühstückstreffen mit interessanten Gästen, die das Seniorenbüro Wedel im Monatsrhythmus organisiert. Nächster Termin ist Donnerstag, 28. September. Beginn ist um 9 Uhr in der Kantine des Wedeler Rathauses. Die Anmeldung erfolgt über die Interessengemeinschaft Seniorenmobil am Mittwoch von 10 bis 11 Uhr im Raum „Wolgast“ oder unter der Telefonnummer (04103) 707253. og