Der Wedeler Meeresbiologe Dr. Ralf Sonntag kämpft seit Jahren für den Artenschutz - vor allem den Haischutz. Foto: Privat

Artenschutz Wedeler Meeresbiologe Ralf Sonntag über die Klima- und Biodiversitätskrise Von Bastian Fröhlig | 09.01.2023, 07:00 Uhr

Der Wedeler Meeresbiologe hat an „30x30 For Nature and People“ mitgewirkt. 30 Prozent der Meere und der Landmasse sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Sonst drohen unvorhersehbare Folgen.