Resteverwertung, Einwecken, Vorratswirtschaft: Um die Speisekammer voll zu bekommen, mussten früher Lebensmittel mühsam von Hand haltbar gemacht werden. Foto: Zeitzeugenbörse Wedel up-down up-down Kochen, Waschen und Putzen Zeitzeugengespräch in Wedel: Als Haushalt noch Handarbeit war Von Inge Jacobshagen | 29.03.2023, 17:30 Uhr

Haushalt war früher in erster Linie Handarbeit. Was das fürs Kochen, Waschen und Putzen bedeutete, daran wollen sich Wedels Zeitzeugen gemeinsam erinnern. Das Gespräch am Dienstag, 11. April, beginnt um 10 Uhr. Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig.