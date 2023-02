Der Vorfall ereignete sich bereits vor gut einer Woche am Dienstag, 31. Januar. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei sucht Zeugen Streit vor Wedeler Sporthalle: 59-Jähriger soll Frau geschlagen haben Von Inge Jacobshagen | 08.02.2023, 16:26 Uhr

Vor der Sporthalle in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wedel kam es zwischen einer Frau und einem Mann zu einer Rempelei, die in Gewalt eskalierte. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.