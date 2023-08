Benefizkonzert „Wedel singt“ am Hamburger Yachthafen – jetzt Tickets kaufen Von Bastian Fröhlig | 07.08.2023, 17:00 Uhr Chorleiter Sören Schröder und Sängerin Lara Kriegesmann sind bei der Aktion „Wedel singt“ dabei. Foto: Rotary Club Wedel up-down up-down

Singen und damit auch noch Gutes tun: Die Hälfte der Ticketeinnahmen gehen an die Rotary-Aktion „Hilfe für bedürftige Senioren und Kinder in Not in der Region Wedel“.