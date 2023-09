Sommerserie „Bänke mit Aussicht“ Mitten im Trubel: Auf dem Wedeler Rathausplatz das Leben vorbeiziehen lassen Von Inge Jacobshagen | 01.09.2023, 14:00 Uhr Es gibt immer was zu sehen auf der Bank mitten auf dem Rathausplatz in Wedel. Foto: Reinhard Rolofs up-down up-down

Blick über die Elbe, ins Autal oder auf den Sitznachbarn: In unserer Sommerserie stellen wir in loser Folge Plätze zum Ausruhen vor, die nicht jedermann kennt. Die Bank in Folge 6 ist etwas für Menschen, die mittendrin sein wollen.