Das Rathaus in Hamburg in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von Fotokünstler Björn Sieg. Foto: Björn Sieg Reepschlägerhaus in Wedel Neue Ausstellung zeigt Hamburg und Venedig in schwarz-weiß Fotos Von Inge Jacobshagen | 16.11.2022, 16:48 Uhr

In seiner Ausstellung im Reepschlägerhaus in Wedel lässt der Fotokünstler Björn Sieg Architektur und Lebensart zweier Hafenstädte aufeinandertreffen. Vernissage ist am Donnerstag, 17. November.