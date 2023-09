Städtepartnerschaft mit Caudry: Ideen sind gefragt

Die Stadt Wedel möchte die neu belebte Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Caudry weiter vertiefen. Dafür sind alle Interessierten von Privatleuten über Lehrkräften bis hin zu Vereinsvertretern für Donnerstag, 14. September, eingeladen, sich auszutauschen. Von 16 bis 18 Uhr sollen im Ratssaal in lockerer Atmosphäre Ideen für die nächsten Besuche und die Städtepartnerschaft insgesamt gefunden und verdichtet werden, heißt es seitens der Stadt. Anmeldungen und weitere Informationen bei Stadtsprecher Sven Kamin unter der E-Mail-Adresse s.kamin@stadt.wedel.de. og

Liederabend mit Bariton Dilian Kushev in der Christuskirche Schulau

Ein Liederabend mit der „Goldenen Stimme aus Bulgarien“ erwartet Besucher der Christuskirche Schulau, Feldstraße 32-36 in Wedel, am Sonnabend, 16. September. Ab 18 Uhr präsentiert der Bariton Dilian Kushev berührende Melodien bekannter Werke. Auf dem Programm stehen unter anderem „Ave Maria“, „Ich bete an die Macht der Liebe“ und „Halleluja“. Der Eintritt ist kostenfrei, die Kirchengemeinde bittet jedoch um Spenden für die Finanzierung des Konzerts. og

SHUG-Vortrag: Auf den Spuren des Alexander von Humboldt in Südamerika

Die Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft (SHUG), Sektion Wedel, lädt für Donnerstag, 14. September, zu einer Vortragsreise durch Südamerika auf den Spuren des Alexander von Humboldt ein. Ab 19 Uhr lässt Andreas Mieth vom Institut für Ökosystemforschung der Universität Kiel in der Aula des Johann-Rist-Gymnasiums, Am Redder 8, in einem reich illustrierten Vortrag die wichtigsten Stationen, Erlebnisse und Erkenntnisse der Expedition des berühmten Naturforschers und Universalgelehrten aufleben. SHUG-Mitglieder und SchülerInnen des JRG haben freien Eintritt. Für alle anderen wird ein Kostenbeitrag von 5 Euro erhoben. og