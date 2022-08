Daniel Frigoni (rechts) verstärkt sein Team mit Bernd Gauckler. Gemeinsam wollen sie nicht nur das Elbe1 umstrukturieren. FOTO: Bastian Fröhlig up-down up-down Elbe1-Chef Daniel Frigoni Gastro-Branche: 90 Prozent ist es egal, wie es den Mitarbeitern geht Von Bastian Fröhlig | 01.08.2022, 18:00 Uhr

Genug Personal ist da, die Stimmung im Team gut. Dennoch will Elbe1-Chef Daniel Frigoni sein Unternehmen in Wedel neu aufstellen. An seiner Seite: Gastro-Ikone Bernd Gauckler, der bereits im Atlantic und den Upstalsboom-Hotels das Personal leitete. Deutliche Kritik äußert Frigoni derweil an gesamten Gastro-Branche.