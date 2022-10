Die Feuerwehr Wedel hatte das Feuer im Wohnzimmer schnell unter Kontrolle. Foto: Britta Pedersen up-down up-down Pulverstraße in Wedel Ein Verletzter nach Wohnungsbrand – Feuerwehr evakuiert Gebäude Von Bastian Fröhlig | 21.10.2022, 15:36 Uhr

Ein Bewohner eines Hauses in der Pulverstraße in Wedel wurde nach dem Brand in seiner Wohnung ins Krankenhaus gebracht.