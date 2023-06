Die Beamten fahndeten nach den Tätern – ergebnislos. Symbolfoto: Klaus Plath up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Wedeler Drogerie: Täter erbeuten Parfums Von Klaus Plath | 23.06.2023, 14:35 Uhr

Wer ist am Dienstagabend in die Drogerie an der Wedeler Croningstraße eingedrungen? Die Beamten der Kriminalpolizei in Pinneberg möchten das wissen und hoffen auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.