Jan Hölk (links) von den Wattprinzessinnen und Daniel Hoyer von den Schietwattern heben den Handball aus dem Watt. FOTO: Anke-Suzan Behrmann Es geht wieder los Wattolümpiade in Brunsbüttel: Team Heidgraben gibt sich kämpferisch Von Klaus Plath | 14.07.2022, 06:00 Uhr

Was für eine (schmutzige) Gaudi! Am Sonnabend (23. Juli) startet die diesjährige Wattolümpiade in Brunsbüttel. Heidgrabener Sportler sind wieder dabei. Während des Turniers wird Geld für die Krebshilfe gesammelt.