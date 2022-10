Im scharfen Strahl schießt das Wasser aus einem Rohr an der Decke auf den Boden des Kellers. Foto: Privat up-down up-down Wasserrohrbruch am Ahronweg Keller unter Wasser: Feuerwehr Uetersen rückt aus Von Klaus Plath | 09.10.2022, 18:56 Uhr

Ein Wasserrohrbruch im Keller eines Mehrfamilienhauses am Ahornweg in Uetersen führte am Sonntag (9. Oktober)zu einem Feuerwehreinsatz.