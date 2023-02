Jaqueline Semitschow ist Team Captain der „USG Überspitzen“. Das ist eine von vier Mannschaften, die bei der Uetersener Sportgemeinschaft (USG) am Liga-Wettbewerb teilnehmen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Dart-Boom auch in Uetersen In der „McDart-Arena“ am Großen Sand sind die Spieler fit für die Bundesliga Von Klaus Plath | 21.02.2023, 08:00 Uhr

Dass Dart eine Sportart ist, wird auch in Uetersen nicht bestritten. Im Gegenteil: Hier wird sogar in der Landesliga gepunktet – mit Chancen zum Bundesliga-Aufstieg. shz.de hat sich in der „McDart-Arena“ umgeschaut.