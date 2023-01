Die Wedeler Lehrerin Margret Bechler war für die Verhaftung des Hinrichtungsopfers Albert Jacob verantwortlich. Archivfoto: Stadtarchiv Wedel up-down up-down Holocausttag am 27. Januar Warum Margret Bechler aus Wedel einen Mann an die Nazis verriet Von Kristina Sagowski | 25.01.2023, 09:00 Uhr

Sven Hüber beleuchtet in einem Vortrag in der Stadtbücherei am 27. Januar die Hinrichtung Albert Jacobs durch die Nazis und deckt Widersprüche in den Memoiren der Wedeler Lehrerin Margret Bechler auf.