Studium und Referendariat hat Maleen Rothacker erfolgreich absolviert. Jetzt ist sie Grundschullehrerin an der Albert-Schweitzer-Schule in Wedel – und glücklich. Foto: Kristina Sagowski up-down up-down Diskussion um Lehrermangel Warum Maleen Rothacker aus Wedel gern Lehrerin ist Von Kristina Sagowski | 10.05.2023, 06:00 Uhr

Von Traumjob bis Praxisschock: Den Berufsstart erleben Lehrer ganz unterschiedlich. Maleen Rothacker ist gerne Grundschullehrerin an der Albert-Schweitzer-Schule in Wedel. Was angehende Lehrer von ihr lernen können.