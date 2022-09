Jetzt kann er selbst wieder lächeln und möchte das auch an andere weitergeben: Der ehemalige Unternehmensberater im Bankwesen hat seinem eigenen Leben eine Kehrtwende gegeben. Das Glück, das er dann fand, möchte er nun an andere weitergeben. Foto: Christof Jauernig up-down up-down Multimediale Erzählung Wie Neueinsteiger Christof Jauernig 1000 Mal Lebensglück einfängt und weitergibt Von Janina Schmidt | 28.09.2022, 17:35 Uhr

Mit der Veranstaltung „Eintausendmal Lebensglück – Erinnern, was zählt“ ist Christof Jauernig am Freitag, 7. Oktober, in der Stadtbücherei Wedel zu Gast.