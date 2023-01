Bezirksförster Christian Rosenow, Landwirtschaftskammer-Praktikantin Cheyenne Sülflohn und Moorreges Bürgermeister Wolfgang Balasus vor der Waldfläche am Kindergarten. Hier steht mittlerweile kein hoher Baum mehr. Foto: Susi Große up-down up-down Viele tote Nadelbäume Warum ein Wald in Moorrege ein Paradebeispiel für den Klimawandel ist Von Susi Große | 04.01.2023, 06:30 Uhr

Durch Trockenheit und Borkenkäfer geschwächt, durch starke Stürme in weiten Teilen zerstört: Der Wald an der Tonkuhle in Moorrege ist ein Paradebeispiel für den Klimawandel. Anfang 2023 wird aufgeforstet – und zwar nicht zum ersten Mal.